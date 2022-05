Instagram entra na onda dos NFTs e oferecerá suporte para os colecionáveis

De projetos de responsabilidade social a restaurantes exclusivos em Nova York, os NFTs, colecionáveis digitais que ficaram bastante populares nos últimos meses, agora estão ganhando espaço nas redes sociais. E o Instagram anunciou nesta segunda-feira, 9 de maio, que oferecerá suporte para NFTs a partir desta semana.

O teste começará com alguns produtores de conteúdo selecionados, inicialmente apenas nos Estados Unidos. Será possível compartilhar NFTs feitos ou comprados por meio de stories, posts no feed ou mensagens. Ethereum e Polygon serão as plataformas de blockchain suportadas no primeiro momento, com Flow e Solara chegando na sequência. Carteiras de criptoativos de terceiros, como TrustWallet, Rainbow e MetaMask, também serão compatíveis.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022