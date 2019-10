Google lança mostra virtual sobre a civilização Maia

Disponível a partir desta quarta-feira (16), uma nova experiência desenvolvida pelo Google Arts & Culture, o site da empresa de tecnologia que simula um grande museu virtual, leva os visitantes para conhecer o legado da civilização Maia em uma exposição digitalizada chamada de “O Mundo dos Maias”. Fruto de uma parceria com o Museu Britânico e o Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH), a empreitada reuniu, em um ambiente digital, histórias, artefatos, obras de arte, para realizar uma ampla exploração virtual.

O projeto inclui a recriação de mais de 660 peças, entre as quais se destacam moldes de gesso do século XIX, que no mundo real já estão em condições muito frágeis, fotografias de placas de vidro, além de vinte estruturas arquitetônicas, quatro textos sobre a história dos maias e nove exposições que demonstram a evolução da civilização. É possível ainda conferir o escaneamento dos arquivos encontrados no Museu Britânico.

Outro destaque do projeto é a digitalização em 3D da Escada Hieroglífica de Palenque, atualmente no Museu Britânico. Inclusive, uma reprodução em 3D, em tamanho real, da escada do Reino Unido está sendo enviada para o local original, no patrimônio mundial de Palenque, no México, onde a obra de arte original se deteriorou devido à exposição. O objetivo é proteger a memória da peça original, a partir da fabricação dessa reprodução.