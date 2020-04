Golpe no WhatsApp que promete cerveja gratuita faz mais de 159 mil vítimas

O dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, detectou nesta quinta-feira (16) um novo golpe disseminado pelo Whatsapp e que utiliza indevidamente o nome da cervejaria Heineken para enganar vítimas com a falsa oferta de quatro barris de cerveja grátis.

O número de vítimas têm crescido rapidamente: em menos de quatro horas após identificados os links maliciosos, o número de vítimas saltou de 55 mil para 159 mil.

O golpe funciona da seguinte forma: ao tocar no link enviado pelo criminoso, o usuário é levado para uma página e incentivado a responder perguntas que servem unicamente como fator de distração. No entanto, independente das respostas, no fim do questionário, a página diz que a vítima se qualificou para ganhar 4 barris de cerveja.

Neste momento, após seduzir a vítima com a promessa do falso brinde, o criminoso o induz a compartilhar a falsa promoção com 10 contatos ou grupos no WhatsApp e acaba por conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes. Com isso, garanta-se que futuras tentativas de roubo de dados possam acontecer sem grandes dificuldades.

O alerta é para como os criminosos se aproveitam do eventos e temas em alta na Internet para desenvolverem novos golpes. O movimento #FiqueEmCasa, que ganhou proporção nos últimos meses nas redes sociais, junto do nome de uma marca foi usado como isca para ganhar a confiança das pessoas.