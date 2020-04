Apple lança versão barata do iPhone por US$ 399 nos EUA

A Apple lançou nesta quarta-feira (15) uma versão barata do iPhone com preço de 399 dólares. Com o nome de SE, o novo representante da categoria deve surtir efeito de vendas sobre consumidores impactados pelos efeitos econômicos da pandemia de coronavírus. O aparelho também deve atrair mais usuários para os serviços da Apple, uma crescente fonte de receita para a empresa.

O SE tem tela de 4,7 polegadas e o mesmo processador do modelo mais avançado da Apple, o 11 Pro. Porém, o aparelho não tem conectividade 5G nem o sistema de destravamento do aparelho via leitura da face do usuário. Em vez disso, o modelo tem sensor de impressão digital.