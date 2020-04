Brasileiros são os primeiros a testar a função ‘stories’ do LinkedIn

O LinkedIn vai lançar no Brasil o LinkedIn Stories, que funciona exatamente como o recurso embarcado em apps do Facebook e Twitter, e que teve como origem o Snapchat. Segundo a empresa, a novidade será disponibilizada de forma gradual para marcas, e ainda hoje (14) para usuários.

O novo recurso permite que usuários da rede compartilhem vídeos de até 20 segundos, possibilitando a inserção de textos e adesivos/figurinhas, que ficaram disponível por 24 horas. Como ferramenta de interação, conexões de primeiro grau e seguidores do autor do post poderão responder ao story por mensagem direta, a ser atrelada à ferramenta InMail da rede social.

Nas próximas semanas também devem entrar a função de menções a perfis (iniciadas com “@” mais o nome do usuário). Ao contrário do que se vê no Instagram Stories, porém, não será possível postar links na ferramenta do LinkedIn nesse primeiro momento.