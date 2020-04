App do governo federal avisa a polícia sobre carro roubado antes do B.O

O aplicativo Sinesp Cidadão, do governo federal, foi atualizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com novas funções nesta terça-feira (13). Na lista de funcionalidades, foi adicionado a opção de alertar as polícias sobre roubo de um veículo.

O recurso é uma versão aprimorada uma utilidade antiga do aplicativo, que consistia em identificar carros registrados como roubados nas polícias estaduais, usado principalmente em negociações de veículos usados.

Agora, o usuário poderá cadastrar seu veículo no programa e notificar o crime, antes mesmo de fazer o boletim de ocorrência (B.O.). A informação alimenta o app dos demais usuários e os bancos de dados das polícias estaduais e Secretarias de Segurança Pública.

No entanto, o alerta pessoal não dispensa o registro do boletim, que precisa ser feito em 72 horas, e visa somente diminuir o tempo na identificação de um carro o roubado, o que pode ser decisivo em se ter o bem recuperado.