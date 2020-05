Depois da Apple, Samsung entra no mercado de pagamentos com cartão

Em abril do ano passado a Apple estreou seu cartão de crédito físico, fruto de uma parceria com o banco Goldman Sachs e operado pela Mastercard, ele funciona principalmente de forma digital dentro do aplicativo Wallet no iPhone. De forma similar, nesta semana, a sul-coreana Samsung anunciou o seu novo programa de pagamentos móvel que inclui uma conta digital e um cartão de débito físico com bandeira da MasterCard, ambos sem tarifas.

O novo serviço leva o nome de Samsung Money by SoFi, o sistema funciona em conjunto com o Samsung Pay, possibilitando a realização de transações bancárias pelo celular, como pagamento de contas, transferências, verificação de saldo e extrato, histórico de compras, entre outras funções. A solicitação do cartão de débito da Samsung é realizada por meio do app, mas o usuário não precisa esperar a chegada da versão física para começar a utilizá-lo, já que o cartão virtual é liberado assim que o pedido for aprovado.

Por hora, o cartão Samsung Money atenderá clientes localizados nos Estados Unidos, onde estará disponível até o final do terceiro trimestre deste ano, para os proprietários dos celulares Galaxy. Por enquanto, não há informações sobre a chegada do serviço ao Brasil (ou se isso acontecerá). O mesmo o corre para o serviço da Apple.