Facebook planeja deixar funcionários em home office permanente

O Facebook começará permitindo que novos contratados e engenheiros seniores, trabalhem remotamente e, em seguida, que os funcionários atuais solicitem permissão para trabalhar em casa, mas somente em caso de terem análises positivas de desempenho. Entre os principais motivos para a decisão, além da pandemia, a companhia calcula se beneficiar com a redução do tempo gasto com deslocamentos e trânsito e com os custos para as atividades realizadas dentro dos escritórios.

O anúncio de Zuckerberg seguiu decisões semelhantes no Twitter e na empresa de pagamentos Square, ambas lideradas por Jack Dorsey, que disse na semana passada que os funcionários de suas empresas poderiam trabalhar em casa indefinidamente. No Google, os funcionários foram informados de que podem trabalhar em casa até o final do ano.