Mito ou verdade: vinagre de maçã realmente faz perder peso?

Não é sabedoria popular dos tempos da vovó. O vinagre de maçã pode ajudar no controle de peso, com quedas significativas no índice de massa corporal (MC) em pessoas com sobrepeso e obesidade, além de baixar os níveis de glicemia, triglicerídeos e colesterol.

É o que mostra um ensaio clínico comparativo, publicado no periódico BMJ Nutrition, Prevention & Health. De acordo com os pesquisadores, a substância pode ser um suplemento útil no tratamento da obesidade, doença que desde 1975 triplicou globalmente e, segundo a Federação Mundial de Obesidade, pode atingir mais da metade da população mundial até 2035.

“Trata-se de um estudo conduzido por um grupo libanês, em que 120 jovens com média de idade de 17 anos e com obesidade, foram divididos em 4 grupos (30 pessoas cada) e alocados para o uso de vinagre de maçã, em doses crescentes, de até 15 ml por dia, pela manhã, ou placebo, com características semelhantes”, explica Paulo Augusto Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Não é de hoje, porém, que o vinagre de maçã se tornou uma opção para perda de peso. Por isso, os cientistas resolveram testar seu potencial em 120 jovens – 46 homens e 74 mulheres com excesso de peso ou obesidade (IMC entre 27 e 34). “Com acompanhamento de até 12 semanas, foi observado um efeito clínico significativo sobre perda de peso, com característica aparentemente dose/dependente no grupo que usou o vinagre de maçã”, completa Miranda.

6 a 8 kg a menos

No estudo, os participantes foram colocados em quatro grupos, aleatoriamente. Os três primeiros foram convidados a beber vinagre de maçã uma vez por dia, em quantidades de 5, 10 ou 15 ml, respectivamente (contendo ácido acético a 5% diluído em 250 ml de água) por um período de 12 semanas. Os voluntários do quarto grupo receberam um líquido simulado (placebo).

No período de pesquisa, todos bebiam o vinagre de maçã em jejum, de manhã, para evitar a influência de outros alimentos e bebidas, considerando que a substância reduzia o apetite e aumentava a saciedade. Durante o dia, registravam o que comeram em um diário alimentar e forneciam informações sobre suas atividades físicas.

Comparando ao grupo de controle, as pessoas que ingeriram a cidra de maçã perderam quantidades significativas de peso e reduziram o seu IMC, com aqueles que beberam a “dose” mais elevada de 15 ml, experimentando as maiores reduções após 12 semanas. Em média, os que beberam vinagre de maçã uma vez por dia, durante esse período, perderam de 6 a 8 kg de peso e reduziram o IMC em 2,7–3 pontos, dependendo da dose.

Com quantidades diárias de 5 ml, o peso médio caiu de 79 kg para 74 kg; com 10 ml, a redução foi de 79 kg para 72 kg, e com 15 ml, o peso médio teve queda de 77 kg para pouco mais de 70 kg. Da mesma forma, o IMC caiu de quase 31 para quase 29 (5ml), de pouco mais de 30 para pouco mais de 27 (10ml), e de 30 para pouco mais de 27 (15ml).

As quedas de peso e IMC foram muito menores entre o grupo placebo durante o mesmo período: de pouco mais de 79 kg para pouco menos de 79 kg de peso e de 30,7 para 30,6 IMC.

Todas as três quantidades diferentes de vinagre de maçã também foram associadas a reduções significativas nas medidas da cintura e do quadril e na proporção de gordura corporal em comparação com o placebo. “Estas reduções, porém, foram semelhantes independentemente da dose, sugerindo que o efeito não dependia necessariamente da quantidade”, disseram os pesquisadores.

Glicose e colesterol mais baixos

O consumo do vinagre de maçã também foi associado a quedas nos níveis de glicose, triglicerídeos e colesterol, embora estas parecessem depender do tamanho da dose, com as maiores quedas entre aqueles que tomam 15 ml uma vez por dia.

“A amostra do estudo foi pequena, limitando potencialmente a generalização das descobertas, e um período de 12 semanas não é longo o suficiente para avaliar os possíveis efeitos colaterais a longo prazo do vinagre de maçã”, reconhecem os pesquisadores.

Mas, afirmaram que estes resultados sugerem que o vinagre de maçã pode ter benefícios potenciais na melhoria dos parâmetros metabólicos relacionados com os distúrbios metabólicos em indivíduos obesos. “Podem contribuir para recomendações baseadas em evidências para o uso da substância como intervenção dietética no tratamento da obesidade”, concluíram os cientistas.

Viabilidade e Eficácia

Shane McAuliffe, acadêmico sênior do NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health contou que durante o desenho deste estudo, a intervenção demonstrou viabilidade e eficácia, servindo para encorajar novos ensaios concebido para avaliar a escalabilidade e aplicações mais amplas do uso do vinagre de maçã. “Nesta fase, no entanto, deve-se ter cautela em relação à generalização das conclusões tiradas sobre os efeitos independentes do vinagre de maçã nos resultados observados.”

Assim, segundo o especialista, é recomendável mais pesquisas nesta área, que incluíssem relatórios detalhados de recordação alimentar ou ingestão nutricional para explicar quaisquer possíveis fatores de confusão e ensaios futuros explicativos para elucidar ainda mais os mecanismos de impacto nos marcadores bioquímicos (lipídios e glicose no sangue), além da perda de peso.

Miranda concorda: “O estudo traz um resultado interessante, apesar de ser de curta duração e com grupos pequenos. Por conta disso, não traz respostas definitivas, mas abre uma possibilidade de desenvolvimento de novas pesquisas, com um número maior de pessoas e que tenham a possibilidade também de incorporar pacientes de outros países.”

