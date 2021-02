SP irá vacinar idosos de 77 a 79 anos a partir de 3 de março

O estado de São Paulo irá começar a vacinar idosos com idade entre 77 e 79 anos a partir do dia 3 de março. Além disso, a vacinação de pessoas de 80 a 84 anos foi antecipada para sábado, 27. Inicialmente, a imunização deste grupo estava programada para segunda-feira, 1º de março. Os anúncios foram feitos nesta sexta-feira, 26, pelo governador João Doria.

Embora não seja obrigatório, o governo de São Paulo incentiva a realização do pré-cadastro pelo portal Vacina Já. O registro agiliza a vacinação e evita aglomerações.

Atualização do Plano SP

Nesta sexta-feira, 26, o governo do estado de São Paulo também anunciou uma nova reclassificação do Plano São Paulo. Devido à piora nos indicadores da pandemia, seis regiões, regrediram de fase. A grande São Paulo, incluindo a capital, passou da fase amarela, para a laranja. As regiões de Campinas, Registro e Sorocaba também voltaram à fase laranja da quarentena, que restringe ainda mais as atividades econômicas. Bares não podem funcionar e restaurantes só podem operar por um período de 8h diárias, limitado às 20h, com até 40% de ocupação.

As outras duas regiões que regrediram de fase são Ribeirão Preto e Marília, que passaram da laranja para a vermelha, fase mais restritiva, na qual apenas serviços essenciais podem operar. Piracicaba é a única região a avançar, saindo da fase laranja para a amarela.

João Gabbardo, coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, disse nesta sexta que o centro avalia incluir no plano SP uma etapa com medidas ainda mais restritivas que a fase vermelha. Atualmente, a vermelha é a fase mais restritiva da quarentena, onde apenas serviços essenciais podem funcionar.

O governador João Doria, anunciou também nesta sexta a publicação de um decreto que permitirá que a polícia prenda pessoas que desrespeitarem o “toque de recolher” que entra em vigor no estado nesta sexta. Medida vale diariamente, entre 23h e 5h.