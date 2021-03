SP: internações de crianças por Covid-19 cresceram 47% na rede privada

O número de crianças internadas com Covid-19 cresceu nos hospitais particulares do estado de São Paulo. Isso é o que apontou uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Demais Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (SindHosp), divulgada nesta sexta, 12.

Segundo o levantamento que apurou dados com 93 hospitais de 12 das 17 regionais de saúde do estado paulista entre os dias 8 e 11 de março, o aumento no número de crianças e adolescentes internados já corresponde a 47% na rede privada. A quantia absoluta não foi divulgada.

A questão já tem alertado algumas cidades. Em Várzea Paulista, a prefeitura fez um comunicado aos pais: “A nova variante da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, tem atingido bem mais crianças e adolescentes do que a cepa anterior.”

Uma pesquisa feita pela Agência Brasil com base nos balanços divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo demonstrou que o estado já registra, nesses três primeiros meses de 2021, um incremento no número de mortes de crianças. Somente neste ano, com dados computados entre 1º de janeiro e 12 de março, 22 crianças menores de 10 anos morreram por Covid-19 em todo o estado de São Paulo. Esse número representa mais de 40% do que foi registrado em todo o ano passado, entre os meses de março a dezembro, com 52 mortes.