Estudo revela duração das relações sexuais em diferentes países

Uma nova pesquisa feita pelo site de relacionamentos britânico Saucy Dates revelou as melhores performances em relação ao tempo de duração das relações sexuais em cinco países: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Índia.

O levantamento dividiu as pessoas por idade e descobriu qual faixa etária tinha, em média, a relação sexual mais longa em cada país. Depois, comparou os resultados. Segundo o questionário, aplicado a 3.836 homens e mulheres, os homens americanos tiveram a melhor performance de tempo comparada às de homens dos outros países, com 17 minutos e 5 segundos de duração. Os últimos no ranking foram os indianos, com 15 minutos e 15 segundos.

Melhores performances

Em segundo lugar, ficaram os canadenses, que atingiram 17 minutos. Depois, vieram os britânicos, com 16 minutos e 58 segundos, e, em seguida, os australianos, com 16 minutos e 34 segundos.

Curiosamente, a melhor performance na Índia foi a dos homens mais velhos, por volta dos 50 anos de idade. Nos outros países, como já era esperado, os mais jovens, com cerca de 30 anos, tiveram o melhor desempenho.

Expectativa versus realidade

A pesquisa também questionou homens e mulheres sobre o tempo ideal de duração da relação sexual. A média esperada por elas era de 25 minutos e 51 segundos, oito segundos a mais do que o esperado por eles. No entanto, um estudo publicado no periódico científico The Journal of Sexual Medicine, que analisou os hábitos de 500 casais heterossexuais pelo mundo durante um mês, revelou que embora a duração do sexo até o orgasmo possa variar de 33 segundos a 44 minutos, a duração média é de apenas 5,4 minutos na maioria dos países avaliados, que incluiu Estados Unidos, Reino Unido e Holanda.

Apenas a Turquia destoou desse número com uma duração média de 3,72 minutos. Esses resultados mostram que a duração real da relação está longe dos 25 minutos idealizados tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Mas isso não é necessariamente algo negativo. Especialistas ressaltam que a relação sexual vai muito além da penetração e portanto, se isso for considerado, talvez os 25 minutos esperados por homens e mulheres sejam alcançados. .