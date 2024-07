Sente dor nas costas? Novo estudo aconselha fazer caminhadas

A dor lombar é um problema comum e incapacitante que afeta 80% da população mundial sofre com dores nas costas, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). Felizmente, um estudo australiano publicado no periódico The Lancet, denominado WalkBack, investigou uma abordagem simples e acessível para prevenir a recorrência dessa condição: a caminhada combinada com educação sobre a condição.

Em 2020, cerca de 619 milhões de pessoas em todo o mundo sofreram de dor na lombar e a previsão é de que esse número aumente para 843 milhões até 2050. A condição não só causa desconforto significativo, mas também limita a capacidade de realizar atividades diárias e trabalhar, gerando um impacto econômico considerável. Após se recuperarem de um episódio de dor lombar, aproximadamente 70% das pessoas sofrerão com uma recorrência dentro de um ano.

O estudo WalkBack

No estudo WalkBack, os pesquisadores recrutaram cerca de 700 adultos recentemente recuperados de um episódio de dor na lombar. Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um grupo de intervenção e um grupo de controle. O primeiro recebeu seis sessões de orientação com um fisioterapeuta ao longo de seis meses, focando em um programa individualizado e progressivo de caminhada somada à obtenção de conhecimento sobre o problema. O outro não recebeu nenhum tratamento.

O grupo de intervenção teve um tempo mediano de 208 dias até a primeira recorrência de dor nas costas, comparado a apenas 112 dias no grupo de controle. Isso representa uma redução significativa no risco de recorrência para aqueles que participaram do programa.

Além disso, a análise mostrou que o programa de caminhada e educação é um bom investimento. O custo adicional para implementar o programa foi de aproximadamente 7.802 dólares australianos por pessoa. A intervenção é considerada um bom uso do dinheiro, comparado a outros tratamentos que podem custar até 28.000 dólares australianos por pessoa. Isso significa que, além de eficaz, o programa é acessível e oferece um bom retorno pelo valor investido.

Importância da educação e a prática da caminhada

A combinação entre exercícios e educação tem se mostrado uma estratégia eficaz na prevenção de problemas de saúde. No caso da dor lombar, essa abordagem é particularmente relevante, pois muitas vezes não requer supervisão especializada ou equipamentos caros. A caminhada é uma atividade física simples e acessível, que pode ser adaptada às necessidades individuais e integrada facilmente ao cotidiano das pessoas.

Abordagens educacionais, por sua vez, capacitam os indivíduos a entenderem melhor sua condição, adotarem comportamentos preventivos e gerenciarem os sintomas de forma mais eficaz. No estudo WalkBack, as sessões com fisioterapeutas forneceram orientações personalizadas, ajudando os participantes a desenvolver um plano de caminhada que atendesse suas necessidades específicas.

Portanto, ao adotar um programa de caminhada e receber educação adequada sobre sua condição, os indivíduos podem reduzir significativamente o risco de novos episódios de dor, melhorando sua qualidade de vida e diminuindo a carga econômica associada ao problema de saúde.