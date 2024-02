Anvisa aprova remédio para doença que afeta a coluna e outras articulações

A espondilite anquilosante, doença que afeta a coluna e outras articulações terá uma nova alternativa de tratamento medicamentoso com a aprovação do citrato de tofacitinibe (XELJANZ®) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta terça-feira, 6.

O remédio agora tem indicação para o tratamento da espondilite anquilosante (EA), doença inflamatória crônica, que provoca dor, rigidez e restrição de mobilidade nas costas, quadris, grandes articulações, dedos das mãos e pés e afeta mulheres e homens, entre 20 e 40 anos.

“A espondilite anquilosante é uma condição que impacta o dia a dia do paciente”, afirma Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil, que fabrica o medicamento. “Ela pode restringir consideravelmente a mobilidade e provocar dor extenuante principalmente na região da coluna, o que impossibilita, por exemplo, que um pai pegue os filhos no colo e até mesmo a execução de simples atividades diárias”, explica.

Boas respostas

A Anvisa deu o aval após a análise de dados do estudo de fase 3, randomizado, duplo cego e placebo controlado, que demonstraram eficácia e segurança do uso de tofacitinibe para essa condição. A pesquisa envolveu 269 indivíduos que convivem com EA e que não responderam aos tratamentos convencionais, divididos em dois grupos: os que tomaram tofacitinibe 5mg duas vezes ao dia e os que receberam placebo.

Analisadas com base nas escalas da Assessment in Spondylo Arthritis International Society, usadas para mensurar benefícios e respostas ao tratamento da EA, o estudo concluiu que as pessoas que usaram o remédio tiveram resposta significativamente maior do que aqueles que receberam placebo – pela escala ASAS20, esses indivíduos tiveram 56,4% de resposta com uso da medicação, e pela ASAS40, 40,6% de respostas positivas ao remédio.

A saber, o tofacitinibe é o único inibidor oral de JAK quinases aprovado no Brasil para o tratamento da artrite reumatoide, artrite psoriásica e retocolite ulcerativa, doenças em que o sistema imunológico produz excesso de citocinas, substâncias inflamatórias que atacam os tecidos saudáveis do organismo.