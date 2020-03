Secretaria de Saúde confirma 3 primeiros casos de coronavírus no Ceará

A Secretaria da Saúde do Ceará confirmou na noite deste domingo, 15, os três primeiros casos do novo coronavírus no estado. De acordo com o boletim, os infectados são pessoas que viajaram para o exterior recentemente.

De acordo com a secretaria, os três, dois homens e uma mulher, são da capital Fortaleza. Dois estão internados em um hospital particular e outro, em isolamento domiciliar. Ainda segundo o órgão, os pacientes não estão em estado grave.

Os primeiros casos da COVID-19 no Ceará ainda não estão entre os 200 infectados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo e devem ser inclusos no próximo boletim.

Das 200 pessoas doentes, 136 estão em São Paulo, o equivalente a 68% dos casos no país. Na sequência aparece o Rio de Janeiro com 24 infectados.

Os outros casos confirmados pelo Ministério são: no Paraná, seis; no Rio Grande do Sul, seis; no Distrito Federal, oito; em Santa Catarina, seis; Goiás, três; Pernambuco, dois; na Bahia, dois; em Minas Gerais, dois; no Rio Grande do Norte, um; em Alagoas, um; e no Espírito Santo, um.

Ainda segundo a pasta do governo federal, 1.913 pessoas estão sendo monitoradas com suspeita de estarem com o novo coronavírus.