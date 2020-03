Brasil passa de 121 para 176 casos de coronavírus confirmados

O Ministério da Saúde informou neste domingo 15 que cresceu de 121 para 176 o número de casos confirmados do novo coronavírus no país. De acordo com levantamento diário da pasta, 1.915 pessoas são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas.

Os casos confirmados estão em catorze estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, são 112 registros; no Rio de Janeiro, 24; no Paraná, seis; no Rio Grande do Sul, seis; no Distrito Federal, oito; em Santa Catarina, seis; Goiás, três; Pernambuco, dois; na Bahia, dois; em Minas Gerais, dois; no Rio Grande do Norte, um; em Alagoas, um; e no Espírito Santo, um.

Neste domingo, mesmo com alertas de isolamento, apoiadores do governo foram às ruas para protestar contra o Congresso e apoiar o presidente Jair Bolsonaro.