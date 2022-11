São Paulo registra dois casos da subvariante da ômicron que causa Covid

A cidade de São Paulo registrou até esta terça-feira 8, dois casos da BQ.1.1, nova subvariante da ômicron, que causa a Covid-19. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, foram confirmados por meio de sequenciamento genético realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e por isso, estão sob investigação epidemiológica das Vigilâncias Municipal e Estadual.

“A vigilância estadual, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), monitora, acompanha e auxilia nas investigações, em tempo real de todas as Variantes de Preocupação (VOC = Variant Of Concern), tais como delta, alpha, beta, gamma e a ômicron”, informou a secretaria.

A Secretaria municipal de Saúde de São Paulo informou que o município foi comunicado pela Cievs, sobre os dois casos da subvariante, uma mulher de 72 anos e um homem sem idade especificada.

A BQ.1.1 pode significar uma nova onda de Covid-19 no Brasil, que no mês de outubro teve um salto de 3% para 17% em testes positivos para a Covid-19. Algo que também já ocorre na Europa, China e Estados Unidos.

No país, os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas também identificaram ocorrências da subvariante da ômicron que, por sua vez, é variante do coronavírus SARS-CoV-2. Por conta disso, a Secretaria estadual de Saúde pede que as pessoas mantenham as medidas de combate à doença como a vacinação e a higienização das mãos. Alguns estabelecimentos como o colégio Ítaca, no Jardim Jussara, na capital paulista, por exemplo, voltaram a pedir que alunos e funcionários usem máscaras de proteção facial.

A outra subvariante recém descoberta da ômicron, a XBB, até o momento, só registrou casos na Índia e em Singapura.