Rio de Janeiro detecta caso de BQ.1, nova sublinhagem da ômicron

A nova sublinhagem BQ.1 da variante de preocupação ômicron está em circulação da cidade do Rio de Janeiro, segundo informe divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde neste sábado, 5. A pasta informou que um caso foi confirmado por meio de sequenciamento genético realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e recomendou que pessoas com doses atrasadas da vacina contra a Covid-19 compareçam a postos de vacinação a partir desta segunda-feira, 7, para atualização do esquema vacinal.

“Essa subvariante pode, sim, estar provocando um aumento de número de casos nesse momento. É uma subvariante que não tem nenhum sinal de maior gravidade do que outras subvariantes, mas merece toda atenção para aquela população que ainda não se vacinou”, disse, à Agência Brasil, Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde. “A vacina protege contra a subvariante para internação e para óbito”, completou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) monitora a nova sublinhagem desde a primeira semana de outubro e informou que, atualmente, a prevalência é de 6% e ela foi detectada em 65 países. A entidade explicou que ainda não há dados sobre a gravidade e a capacidade de escapar da proteção das vacinas da BQ.1, mas que ela tem demonstrado “uma vantagem de crescimento significativa sobre outras sublinhagens ômicron circulantes em muitos locais, incluindo Europa e Estados Unidos” e que “merece monitoramento rigoroso”. A OMS sugere que a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus seja investigada.

Nos Estados Unidos, de acordo com balanço do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) divulgado nesta sexta-feira, 4, as sublinhagens BQ.1 e BQ.1.1 representam 35,3% das infecções pelo novo coronavírus no país.