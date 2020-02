São Paulo notifica segundo caso de coronavírus

O Ministério da Saúde afirmou neste sábado, 29, que foi notificado pela Secretaria de Saúde de São Paulo sobre um novo caso de coronavírus.

Segundo o Ministério, o paciente esteve na Itália. Não há evidências de circulação do vírus em território nacional.

O Hospital Albert Einstein confirmou que o paciente fez o exame para a doença na tarde de sexta-feira 28 e que o resultado positivo saiu neste sábado, e afirmou que ele está em isolamento domiciliar.

O Ministério da Saúde afirma que, em conjunto com a secretaria, está consolidando outras informações e divulgará nova nota ainda hoje.

Publicidade

Este é o segundo caso do Covid-19 confirmado no Brasil. O outro paciente também é de São Paulo e viajou para a Itália. O diagnóstico foi confirmado pelo Ministério da Saúde na quarta-feira. Até a sexta-feira, o Ministério havia confirmado 182 casos suspeitos da infecção no Brasil.

O surto de coronavírus já provocou mais de 2.900 mortes ao redor do mundo, a maioria na China continental. Até o momento, mais de 85.000 casos da Covid-19 já foram registrados, com infecções em todos os continentes, com exceção da Antártica. Neste sábado, os Estados Unidos registraram a primeira morte pela doença no país.