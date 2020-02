As fake news mais compartilhadas sobre o coronavírus

Em meio a uma série de informações falsas que vêm sendo disseminadas nas redes sociais, o Ministério da Saúde criou um número de WhatsApp, o (61) 99289-4649, para receber informações “virais” sobre o coronavírus. O material está sendo analisado por técnicos do governo federal. Em todo o mundo, desde o início da divulgação dos casos da doença, foram recebidas 6 500 mensagens, das quais 90% eram relacionadas ao vírus. Dessas, 85% eram falsas. A recomendação é que seja acessado o site do ministério, onde as informações estão sendo publicadas com um selo de fake News ou notícia verdadeira.

O Ministério da Saúde também lançará na próxima semana um aplicativo “Coronavírus SUS”, com telefones, dicas e informações de como encontrar a unidade de saúde mais próxima. As autoridades também alertam que, até esse momento, não existe um medicamento específico, vacina, infusão ou óleo que possam prevenir a infecção pelo novo coronavírus.

No Rio de Janeiro, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Internet tem feito levantamentos em redes sociais para monitorar a divulgação de informações falsas e investigará os autores.

Veja abaixo as FAKE NEWS mais disseminadas nas redes sociais:

Publicidade

1 – Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus

2 – Uísque e mel contra o coronavírus

3 – Óleos para combater o coronavírus

4 – Chá imunológico combate o novo coronavírus

Publicidade

5 – Vitamina C + zinco combatem o novo coronavírus

6 – Vídeo sobre vitamina D e a prevenção do novo coronavírus

7 – Álcool gel não tem eficácia, vinagre sim

8 – Gargarejos são eficazes para combater o vírus nos primeiros dias, quando o coronavírus fica restrito à garganta

Publicidade

9 – O vírus é resistente em susperfícies metálicas, onde pode se manter vivo por 12 horas

10 – Beber água quente ou chás mata o vírus

11 – Chinca cancelou todos os embarques de produtos por navio até março

12 – Já existe cura contra o coronavírus

Publicidade

13 – Médicos tailandeses curam coronavírus em 48 horas

14 – Semelhança do vírus HIV com o coronavírus

15 – Há medicamentos específicos eficazes contra o novo coronavírus