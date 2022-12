Saiba qual dieta é melhor para prevenir o câncer de cólon

O câncer colorretal, que acomete o ex-jogador Pelé, é o terceiro mais comum em todo o mundo. Um novo estudo feito pela Universidade Kyung Hee, na Coreia do Sul, descobriu que seguir uma dieta rica em alimentos vegetais saudáveis, como grãos integrais, verduras e legumes; e pobre em outros menos saudáveis, incluindo grãos refinados, sucos de frutas e açúcares adicionados, pode acarretar a diminuição da incidência desse tipo de tumor em homens. Os resultados foram publicados na revista BMC Medicine.

Em uma população de 79.952 homens americanos, aqueles que comiam as maiores quantidades médias diárias de alimentos saudáveis à base de plantas tinham uma chance 22% menor de desenvolver o câncer de colón, em comparação com aqueles que comiam menos. No entanto, os autores não identificaram a mesma associação entre uma população de 93.475 mulheres americanas – cujo risco é apenas um pouco menor. “Especulamos que os antioxidantes encontrados em alimentos como frutas, vegetais e grãos integrais podem contribuir para diminuir o risco de câncer colorretal, suprimindo a inflamação crônica, que pode levar ao câncer”, disse Jihye Kim, autor do estudo.

Outro ponto abordado foi a qualidade nutricional das dietas à base de plantas, em que o risco de câncer colorretal entre os homens variava de acordo com a raça e a etnia. Entre os homens nipo-americanos, o risco foi 20% menor; já os homens brancos tiveram uma redução de 24%, em comparação àqueles que ingeriam pouca comida saudável. Nenhuma associação significativa foi feita entre homens afro-americanos, latinos ou nativos havaianos.

Os pesquisadores alertaram, no entanto, que a natureza observacional de seu estudo não permite conclusões sobre uma relação causal entre a ingestão de alimentos à base de plantas e o risco de câncer colorretal. Eles também não levaram em conta os efeitos benéficos que alimentos como peixes e laticínios podem ter. Além disso, como as dietas dos participantes foram registradas no início do estudo, podem não representar suas dietas ao longo da vida.