Saiba o que é afasia, distúrbio que fez Bruce Willis se aposentar

Os fãs do astro americano Bruce Willis foram pegos de surpresa com a notícia de que o ator vai se aposentar após ser diagnosticado com afasia, um distúrbio neurológico menos conhecido, mas de consequências sérias.

Trata-se de um transtorno de linguagem pode alterar a fala, a compreensão, a leitura e a escrita e assim comprometer a comunicação do indivíduo. Geralmente acontece após uma lesão cerebral, como um AVC, mas também pode ser causada por tumores cerebrais, encefalites, traumatismos cranioencefálico, de acordo com a Unifesp, e acomete principalmente crianças e adultos.

Pacientes diagnosticados com afasia podem repetir palavras de forma persistente, se isolar socialmente, apresentar dificuldade para falar ou compreender palavras, e até ler, fazer gestos ou apresentar ideias de outras formas.

Existem tipos diferentes de afasias. De acordo com o hospital Albert Einstein, os transtornos podem ser divididos em dois grandes grupos, afasias fluentes e não fluentes. As afasias não fluentes prejudicam o discurso, e pessoas com esse diagnóstico têm dificuldade para se expressar, omitindo palavras e preferindo frases curtas. Já nas afasias fluentes, as pessoas falam com facilidade e fluência, mas podem incluir frases longas e complexas que não fazem muito sentido.

O tamanho da lesão cerebral e o tipo de doença de base determinam o grau de deficiência da linguagem.