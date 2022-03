Doença leva astro Bruce Willis a anunciar aposentadoria

A família do astro Bruce Willis, 67 anos, anunciou nesta quarta-feira, 30, que o ator irá se aposentar após ser diagnosticado com afasia. A doença é um transtorno de linguagem causado por dano cerebral que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Dentre as causas mais comuns estão o AVC, tumores cerebrais, traumatismos cranioencefálicos e encefalites.

Em um post emocionante publicado no Instagram de Rumer Willis, filha do ator com a também atriz Demi Moore, a família explicou que está vivendo um momento desafiador. “Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos avisar os fãs de Bruce porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele”, diz o comunicado.

Conhecido pelos filmes de ação explosivos, a carreira de Bruce Willis é extensa. O ator começou fazendo papéis não creditados no início dos anos 1980 em filmes como O Veredito, de Sidney Lumet. Mas Hollywood só passou a dar mais atenção a Willis graças a seu papel de protagonista na série A Gata e o Rato e no filme Duro de Matar, que tem incríveis quatro continuações e deu ao astro sua primeira franquia grande.

Confira o comunicado na íntegra: