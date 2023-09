Remédio para obesidade que reduz 16% do peso é liberado para adolescentes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o uso do medicamento semaglutida 2,4 mg (de nome comercial Wegovy), da farmacêutica Novo Nordisk, para crianças e adolescentes com mais de 12 anos que vivem com sobrepeso e obesidade no Brasil. O fármaco já tinha recebido autorização da agência para o tratamento de adultos com a condição em janeiro deste ano, mas ainda não está disponível nem tem previsão de chegada ao mercado brasileiro.

Segundo a Anvisa, o medicamento, administrado uma vez por semana, poderá ser indicado para adolescentes com mais de 60 kg. No entanto, o tratamento precisa ser associado a dietas com baixo teor de calorias e prática de atividades físicas.

“Semelhante à obesidade em adultos, a obesidade infantil pode ter múltiplas complicações graves. Mais de 70% das crianças que sofrem de obesidade antes da puberdade também sofrerão de obesidade quando adultas”, informou em publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Em nota, a Novo Nordisk informou que a indicação tem como base o estudo STEP TEENS, que avaliou 201 adolescentes que receberam a medicação por 68 semanas. No grupo que recebeu o fármaco, houve diminuição de 16,1% no Índice de Massa Corporal (IMC) ao fim do ensaio clínico. A redução do IMC igual ou superior a 5% ocorreu em 77% dos voluntários fizeram o tratamento e em apenas de 20% daqueles que tomaram placebo.

A semaglutida faz parte de uma classe de medicamentos que estão entre as apostas dos cientistas como potente arma contra a obesidade: as substâncias que atuam nos receptores de hormônios produzidos pelos intestinos, como o GLP-1, ligado à regulação do apetite e redutor do ritmo de esvaziamento do estômago, aumentando, assim, a duração da sensação de saciedade.

Obesidade

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), havia, em 2020, 1 bilhão de obesos no mundo. A estimativa é de que, em 2025, 167 milhões de pessoas terão a saúde afetada pelo excesso de peso. De acordo com a edição de 2023 do Atlas Mundial da Obesidade, o aumento anual de crianças com obesidade até 2035 será de 4,4%, índice classificado como “muito alto”.

A obesidade é uma doença crônica relacionada com risco aumentando de desenvolver condições de saúde como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes tipo 2.

