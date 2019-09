Quer ganhar músculos? Evite banho gelado após o treino, diz estudo

Não é novidade que os hábitos pós-treino podem interferir na recuperação e construção dos músculos. Por isso é importante ficar atento à alimentação e descansar o suficiente, por exemplo. Aliás, um recente estudo australiano adiciona uma nova orientação para os praticantes de atividade física: evitar o banho gelado depois do exercício. Segundo os pesquisadores, a água gelada pode reduzir o crescimento muscular e retardar a recuperação do músculo.

Muitos atletas de elite e frequentadores de academia costumam usar água gelada como forma de reduzir dor, inflamação e danos musculares. Há quem acredite que ela também pode impulsionar a recuperação e a hipertrofia (crescimento muscular). No entanto, a nova pesquisa revela que o banho gelado pode desencadear reações metabólicas dentro do corpo que mediante a exposição ao frio acabam priorizando a retenção de calor em vez de estimular o crescimento de tecidos.

Além disso, a equipe notou que pessoas que se banham com água fria depois do treino apresentam maior concentração de proteínas associadas à quebra de tecido. Por este motivo, os cientistas recomendam que quem deseja aumentar os músculos evite o banho gelado depois da atividade física, especialmente aqueles que preferem musculação.

Já quem quer apenas fortalecer a musculatura pode continuar com a prática, pois ela não interfere nesse aspecto. O estudo foi publicado este mês no periódico científico Journal of Applied Phisiology.

O estudo

Para chegar a este resultado, os pesquisadores recrutaram 16 homens jovens e saudáveis que praticavam musculação. Antes de começar o estudo, a equipe analisou a força muscular e a composição corporal dos participantes. Em seguida, eles foram orientados a manter uma rotina de treinamento de resistência, com supino e flexões, além de aumentar gradualmente a quantidade de peso. Os voluntários se exercitaram três vezes por semana durante sete semanas.

Com o intuito de compreender os efeitos da água gelada nos músculos, os participantes foram divididos em dois grupos. O primeiro foi orientado a tomar banhos frios após cada treino: a água deveria estar a 10º C e eles tinham que se manter no chuveiro (ou na banheira) por 15 minutos. Já o segundo recebeu instruções para permanecer sentado durante 15 minutos depois do exercício.

Músculo menor

Ao final do estudo, os pesquisadores recolheram novas informações sobre força muscular e composição corporal. Isso mostrou que ambos os grupos conseguiram fortalecer os músculos sem qualquer prejuízo. Entretanto, a biópsia dos músculos dos voluntários mostrou que havia algumas diferenças significativas no tecido muscular.

A primeira diferença foi encontrada nas fibras musculares: o aumento no tamanho da fibra foi muito maior entre aqueles que ficaram sentados após cada treino. Os cientistas também notaram que naqueles que tomaram banho gelado havia níveis mais baixos de uma proteína que estimula o crescimento de tecidos ao mesmo tempo em que localizaram quantidades maiores de uma proteína envolvida na quebra do tecido.

“Os músculos daqueles que tomaram banho gelado pareciam ter sido bioquimicamente preparados para uma recuperação mais lenta e menor crescimento em comparação aos outros participantes”, explicou Aaron Petersen, da Universidade Victoria, na Austrália, no estudo.

Estudo anterior já havia mostrado que não há mais nem menos benefícios para quem toma banhos quentes ou gelados no exercício. Outra pesquisa revelou que o banho gelado tinha apenas o efeito placebo. Ou seja, as pessoas viam efeitos positivos na água fria apenas porque acreditavam que funcionava.

Apesar dos achados, a equipe esclarece que o estudo foi pequeno e envolveu apenas homens jovens. Por isso, os resultados podem não se aplicar à população feminina ou idosa. Os pesquisadores ainda destacaram que pretendem realizar experimentos maiores com populações diversificadas para confirmar as descobertas.

Por enquanto a única recomendação é evitar o banho gelado se quiser ganhar músculos.