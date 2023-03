Quanto tempo mínimo de exercício diário é necessário para manter a saúde?

Se você tem mais de 40 anos, o exercício regular pode não apenas mantê-lo em forma, mas também fora do hospital. É o que mostra um novo estudo publicado na revista JAMA Network Open.

Nele, os pesquisadores descobriram que entre quase 82 mil adultos britânicos de 42 a 78 anos de idade, aqueles que se exercitavam regularmente eram menos propensos – de 4% a 23% – a serem hospitalizados por várias condições de saúde ao longo dos próximos sete anos. A lista incluía doenças comuns como pneumonia, derrame, complicações da diabetes e infecções graves do trato urinário. Isso tudo em troca de apenas 20 minutos diários de atividades físicas, entre moderadas a intensas.

“Estudos mostram que a atividade física pode melhorar a função imunológica, a saúde dos pulmões e do coração, a sensibilidade à insulina e reduzir a inflamação”, disse Eleanor Watts, principal autora do estudo e pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos.

Ela também observou que os exercícios físicos têm muitos benefícios de proteção contra fatores de risco, como gordura corporal, pressão alta e níveis elevados de colesterol, o que diminui a possibilidade de hospitalizações. O estudo, no entanto, aponta que a idade, saúde geral ou renda mais alta também podem contribuir para essa redução.