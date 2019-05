Por que o consumo de abacate pode ajudar na perda de peso

O abacate tem estado em alta nos últimos tempos por suas propriedades benéficas, incluindo a melhora da memória e a saúde da pele. Agora, pesquisadores descobriram que a fruta, conhecida por seu teor de gordura ‘do bem’, pode ajudar na luta contra a balança e ainda reduzir o risco de desenvolver diabetes em indivíduos com excesso de peso ou obesos. Para alcançar esse resultado, no entanto, não há milagre. É preciso cortas alguns alimentos ricos em carboidratos processados, como pão e torradas, e substituí-los pelo abacate.

Segundo o estudo, publicado na revista Nutrients, esses efeitos positivos ocorrem porque a gordura do abacate é capaz de suprimir a fome por algumas horas, o que garante uma ingestão menor de calorias diárias. Essa gordura ainda auxilia no combate ao colesterol ruim (LDL). Além disso, outras propriedades da fruta ajudam a reduz os níveis de glicose no sangue, promovendo melhor controle da resistência insulínica – um dos principais sinais da diabetes.

“Entender a relação entre a química dos alimentos e seus efeitos fisiológicos pode revelar oportunidades para abordar o controle do apetite e reduzir as taxas de obesidade, colocando-nos um pouco mais perto das recomendações dietéticas personalizadas”, explicou Britt Burton-Freeman, principal autora da pesquisa, em relatório.

Esses resultados foram observados durante análise da dieta de 31 participantes com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30.

Benefícios da gordura

Estudo realizado em 2017 revelou que diminuir a quantidade de carboidratos da dieta e aumentar a ingestão de gorduras benéficas reduz os riscos de doenças cardíacas e promove uma vida mais longa e saudável. Entre as dietas que aplicam este princípio está a dieta cetogênica (ou dieta Keto), que também visa a ingestão de proteínas.

Ainda assim, é importante lembrar que os carboidratos são importantes para o armazenamento de energia e não podem ser completamente eliminados da dieta. Aliás, estudo do ano passado indica que manter dietas low-carb (baixa em carboidratos) por muito tempo pode reduzir a expectativa de vida.

‘Durante anos, as gorduras foram apontadas como a principal causa da obesidade. Agora, os carboidratos estão sobre intensa avaliação devido ao papel que têm na regulação do apetite e controle de peso. [Portanto], não existe uma solução tamanho único quando se trata de uma composição ideal para o controle do apetite”, concluiu Britt.

Por isso é importante procurar orientação profissional antes de fazer qualquer alteração alimentar drástica.

Abacate

O abacate é fonte de vitaminas (C, E, K e B-6), magnésio, potássio e ômega-3. Essa combinação de nutrientes faz com que essa fruta tenha muitos benefícios para a saúde, incluindo redução do stress, controle do colesterol e da glicose, poder anti-inflamatório, além de melhorar a saúde intestinal e cardiovascular.