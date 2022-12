Pelé apresenta melhora, mas ainda não tem previsão de alta

O ex-jogador de futebol Pelé, internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o fim do mês passado, continua apresentando melhora, principalmente do quadro de infecção respiratória, mas ainda não tem previsão de alta, segundo boletim médico divulgado pelo hospital nesta segunda-feira, 12.

Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol, “segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”, de acordo com o comunicado assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista; Rene Gansl, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Einstein.

Pelé foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico para um tumor de colón diagnosticado em setembro do ano passado.

Neste período de internação, o Rei foi homenageado por jogadores e torcedores na Copa do Mundo e tem publicado mensagens em suas redes sociais.