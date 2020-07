Pandemia atingiu “platô” no Brasil, afirma OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira, 17, que a pandemia de Covid-19 atingiu o “platô”, ou seja, quando os novos casos chegam a um patamar estável. “O vírus não está dobrando na comunidade como acontecia anteriormente, então o aumento não é exponencial”, disse o chefe do setor de emergências da OMS, Michael Ryan. “Existe uma oportunidade agora para o Brasil empurrar a doença para baixo.” Ainda assim, ele alertou que “não há absolutamente nenhuma garantia” de que os novos casos diminuirão por si só.

No mesmo anúncio, Ryan também relembrou que o número de profissionais de saúde vítimas da Covid-19 chega a 10% no país e no mundo, destacando o sacrifício feito por essas pessoas na linha de frente do combate.

Na quinta-feira, 16, o Brasil ultrapassou oficialmente a marca de 2 milhões de casos por coronavírus. Com 45.403 infectados nas últimas 24 horas, o total de doentes chegou a 2.012.151. No mesmo período. No mesmo período, foram registradas 1.322 novas mortes, totalizando 76.688 vítimas fatais de Covid-19.