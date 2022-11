Novo estudo mostra como definir o melhor exercício para você

Quem se exercita regularmente sabe: duas pessoas com níveis semelhantes de condicionamento físico podem fazer o mesmo exercício e obter resultados completamente diferentes. A frustração que acomete aqueles que não conseguem avanços, entretanto, pode ter chegado ao fim.

Um grupo de pesquisadores da Universidade Brigham Young (BYU) revela uma maneira mais eficaz de determinar a intensidade com que cada pessoa deve se exercitar para alcançar os melhores resultados. O estudo, publicado no Journal of Applied Physiology, descreve o novo sistema para criar não apenas exercícios personalizados, mas exercícios “prescritos” que fornecem resultados independentemente da saúde atual de um indivíduo.

“Um dia poderemos prescrever exercícios como remédios”, disse Jayson Gifford, professor de ciências do exercício da BYU e autor do estudo. “Para prescrever um medicamento, você precisa ter resultados previsíveis para cada dosagem de medicamento. Descobrimos que o mesmo critério se aplica ao exercício.”

Tudo é baseado no “poder crítico”, definido, pelos autores, como o nível mais alto da nossa zona de conforto. “É a intensidade em que podemos atuar por um longo período de tempo antes que as coisas comecem a ficar desconfortáveis”, disse a também autora do estudo, Jessica Collins, ex-aluna de pós-graduação da universidade.

Funciona mais ou menos assim: suponha que dois amigos tenham uma frequência cardíaca máxima semelhante. A compreensão anterior do exercício sugeriria que, se eles corressem juntos na mesma velocidade, deveriam ter experiências muito semelhantes. No entanto, acontece que quando esses dois amigos correm a 10 km/h, o exercício é fácil para um, mas difícil para o outro. Essa experiência idêntica, e distinta ao mesmo tempo, está abaixo da potência crítica de um amigo, mas acima da potência crítica do outro.

Para calculá-la, os pesquisadores pediram aos participantes do estudo que completassem várias distâncias de exercício, como corrida e ciclismo, o mais rápido possível. Eles, então, pegaram a velocidade média e inseriram esses dados em uma fórmula proprietária que determina a relação entre a distância do exercício e o tempo do exercício para produzir um número crítico de potência.

Quando o exercício está abaixo do poder crítico de uma pessoa, seu corpo pode compensar o desafio energético e alcançar um equilíbrio confortável e controlado. No entanto, quando o exercício está acima da potência crítica, seu corpo não consegue compensar completamente a demanda de energia, resultando em exaustão. Mas o poder crítico de uma pessoa pode aumentar substancialmente com o treinamento físico, tornando as coisas que costumavam ser difíceis, menos desafiadoras, menos desconfortáveis ​​e menos fatigantes.

Tradicionalmente, o exercício individualizado tem sido recomendado com base em uma porcentagem fixa da taxa máxima de consumo de oxigênio ou da Frequência Cardíaca Máxima. Porém, ambos demonstraram uma variabilidade alarmante nos resultados, diferindo em até 60% nos voluntários do estudo. Jessica e Gifford disseram que o uso do “poder crítico” é a melhor maneira de prescrever exercícios porque não apenas atende com precisão os atletas e aqueles em boa forma, mas também atende aos mais velhos ou com um estilo de vida mais sedentário.

“Esse tipo de pesquisa ajuda todo tipo de pessoa, não importa quão ativa ela seja atualmente”, disse Jessica.

Continua após a publicidade