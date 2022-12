Ministério da Saúde libera vacina da Pfizer para bebês e crianças

O Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 voltada para bebês e crianças, também conhecida como Pfizer Baby, no Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante foi liberado para todas as crianças acima de seis meses e com menos de 5 anos, mas a campanha será escalonada e voltada, inicialmente, para o público mais novo e com comorbidades, tendo em vista a indisponibilidade de doses. A portaria contendo as orientações para a vacinação do grupo, o único ainda não vacinado contra a Covid-19, foi publicada nesta quinta-feira, 29, no Diário Oficial da União (DOU).

No último dia 23, a coordenação-geral do Programa Nacional de Imunizações (PNI), ligado à pasta, recomendou a vacina para bebês e crianças em uma nota técnica que destacava os riscos da doença para a faixa etária, bem como a segurança e a eficácia comprovadas cientificamente do imunizante.

A vacina foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para todas as crianças com mais de 6 meses em setembro deste ano, mas, no mês seguinte, o ministério determinou que as doses seriam aplicadas apenas em crianças com comorbidades. O primeiro lote das vacinas pediátricas, com 1 milhão de doses, chegou ao país no fim de outubro.

De acordo com o documento do PNI, desde o início da pandemia, foram confirmadas 1.120 mortes pela doença em crianças com menos de 1 ano e 16.317 mil internações de SRAG decorrentes da Covid-19. No grupo de 1 a 4 anos, foram notificados 15 mil casos de SRAG desencadeada pela infecção pelo novo coronavírus e 535 óbitos.

Como será o cronograma de vacinação dos bebês e crianças

O ministério informou que a campanha vai considerar a disponibilidade das doses e, para crianças sem comorbidades, ela seguirá o cronograma por faixa etária abaixo:

6 meses a menores de 1 ano de idade

1 ano a 2 anos

3 anos

4 anos

Segundo a pasta, o esquema de vacinação completo é composto por três doses: as duas primeiras administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas de uma terceira aplicada após oito semanas.

Crianças de 3 e 4 anos que iniciaram o esquema vacinal com a CoronaVac devem completar o esquema primário de vacinação com o mesmo imunizante, de acordo com o ministério.

Vacinação de crianças

A vacinação do público infantil contra a Covid-19 enfrenta barreiras do governo federal, encabeçadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que se mostrou contrário à vacinação de crianças, desde dezembro de 2021, quando a Anvisa liberou a vacina da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos.

O governo, então, abriu uma consulta pública e uma audiência pública antes de anunciar a vacinação deste público. As primeiras doses da vacina da Pfizer chegaram ao Brasil no dia 13 de janeiro deste ano e, no dia seguinte, o menino indígena Davi Seremramiwe Xavante foi a primeira criança a ser vacinada contra a doença no Brasil.