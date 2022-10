Pfizer entrega vacina contra Covid para crianças a partir de 6 meses

A farmacêutica Pfizer entregou na madrugada desta quinta-feira, 27, 1 milhão e 2 mil de doses de seu imunizante contra a Covid-19 para crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos para o Ministério da Saúde. A vacina foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a proteção desta faixa etária contra a doença no mês passado.

Há duas semanas, a pasta liberou a aplicação das doses na população pediátrica, mas definiu,na ocasião, que a imunização teria como foco as crianças com comorbidades.

O lote veio da Bélgica e, segundo a empresa, faz parte de um aditivo ao terceiro contrato firmado em novembro do ano passado com o ministério. O acordo previa a oferta de 100 milhões de doses da vacina ao longo deste ano.

“Estamos muito felizes com essa entrega, pois sabemos que muitos pais esperam ansiosamente por esse momento. A vacinação para a faixa etária dos bebês e crianças menores é mais um importante passo que damos na luta para o fim da pandemia. Com a ampliação da imunização para esse grupo, poderemos não só reduzir o risco de hospitalização e morte, como também reduzir as complicações que essa doença pode trazer nessa faixa etária. Além, claro, de diminuir ainda mais a chance da circulação do vírus”, afirmou, em nota, Adriana Polycarpo Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil.

No fim do mês passado, um levantamento do Observa Infância, ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostrou que o índice de internações de crianças com menos de 5 anos por Covid-19 aumentou 50% no período de 17 de julho e 10 de setembro em relação ao primeiro semestre deste ano. Ainda de acordo com o balanço, as taxas de hospitalização e mortalidade têm queda mais lenta neste grupo do que nas demais faixas etárias.