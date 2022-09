Internação de crianças com menos de 5 anos por Covid tem aumento de 50%

O índice de internações de crianças com menos de 5 anos por Covid-19 aumentou 50% no período de 17 de julho e 10 de setembro em relação ao primeiro semestre deste ano, segundo o levantamento do Observa Infância, ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, 29. Ainda de acordo com o balanço, as taxas de hospitalização e mortalidade têm queda mais lenta neste grupo do que nas demais faixas etárias.

O levantamento apontou que, entre 2 de janeiro e 18 junho, essa população representava 5,6% das internações totais por complicações pela doença. O índice passou para 8,5% no período de 17 de julho e 10 de setembro. Os dados tiveram como base os Boletins Epidemiológicos Especiais: Covid-19 do Ministério da Saúde.

A análise mostrou que, entre a população com mais de 60 anos, houve queda de 325% na média diária de óbitos por Covid-19. Entre os menores de 5 anos, a redução foi de 250%.

Atualmente, a população infantil é vacinada contra a doença com a CoronaVac, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em julho deste ano. A agência aprovou o uso do imunizante da Pfizer para crianças com mais de seis meses no último dia 16, mas as doses ainda não começaram a ser aplicadas no país.

Segundo o Observa Infância, até o último dia 23, apenas 2,5% das crianças com 3 e 4 anos tinham recebido as duas doses da CoronaVac.

“A cada dia que passamos sem vacinas aplicadas nessa faixa etária, mais de uma criança morre por Covid-19 no Brasil”, afirma Cristiano Boccolini, pesquisador em Saúde Pública da Fiocruz e coordenador do Observa Infância.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

