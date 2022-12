Saúde recomenda vacina da Pfizer para crianças com mais de 6 meses

A vacina da Pfizer contra a Covid-19 voltada para bebês e crianças, também conhecida como Pfizer Baby, foi recomendada para o público de 6 meses a 4 anos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), ligado ao Ministério da Saúde. Em uma nota técnica do último dia 23, a coordenação-geral do programa destacou os riscos da doença para a faixa etária, bem como a segurança e a eficácia comprovadas cientificamente do imunizante. Em nota enviada nesta terça-feira, 27, o ministério informou que a incorporação da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS) deve entrar em vigor “nos próximos dias”.

O imunizante foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para este público em setembro deste ano, mas, no mês seguinte, o ministério determinou que as doses seriam aplicadas apenas em crianças com comorbidades. O primeiro lote das vacinas pediátricas, com 1 milhão de doses, chegou ao país no fim de outubro.

“Sabe-se que o risco de casos graves pela Covid-19 diminui conforme a redução da faixa etária, no entanto, o risco de agravamento, aumenta em crianças menores de 2 anos de idade, notando-se que esta população teve a incidência de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) pela Covid-19 e a taxa de mortalidade pela doença superiores a população de 5 a 19 anos de idade”, diz a nota técnica do PNI.

Ainda de acordo com o documento, desde o início da pandemia, foram confirmadas 1.120 mortes pela doença em crianças com menos de 1 ano e 16.317 mil internações de SRAG decorrentes da Covid-19. No grupo de 1 a 4 anos, foram notificados 15 mil casos de SRAG desencadeada pela infecção pelo novo coronavírus e 535 óbitos.

“Considerando a eficácia demonstrada pela vacina Covid-19 Pfizer-BioNTech nos estudos que envolveram crianças de 6 meses a 4 anos, considerando a segurança apresentada em crianças nos diversos países onde vem sendo utilizada, considerando que a ampliação da vacinação para esta faixa etária possibilitará maior segurança aos pais cujas crianças frequentam berçários, escolas e ambientes externos, a coordenação-geral do Programa Nacional de Imunizações recomenda a vacinação de todas as crianças de 6 meses a 4 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) com o imunizante Pfizer-BioNTech”, explica trecho do documento.

O Ministério da Saúde informou que, segundo o rito legal para a incorporação na rede pública, a orientação só passará a valer após a publicação do parecer final da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e portaria da Secretária de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos no Diário Oficial da União (DOU).

Vacinação de crianças

A vacinação do público infantil contra a Covid-19 enfrenta barreiras do governo federal, encabeçadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que se mostrou contrário à vacinação de crianças, desde dezembro de 2021, quando a Anvisa liberou a vacina da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos.

O governo, então, abriu uma consulta pública e uma audiência pública antes de anunciar a vacinação deste público. As primeiras doses da vacina da Pfizer chegaram ao Brasil no dia 13 de janeiro deste ano e, no dia seguinte, o menino indígena Davi Seremramiwe Xavante foi a primeira criança a ser vacinada contra a doença no Brasil.