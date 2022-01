Brasil recebe lote com 1,2 milhão de doses da vacina para crianças

O primeiro lote da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de cinco a onze anos chegou ao Brasil nesta quinta-feira, 13. A primeira remessa com pouco mais de 1,2 milhão de doses desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) e foi encaminhada ao centro de distribuição do Ministério da Saúde.

A previsão da pasta é começar a distribuição das vacinas aos estados ainda nesta quinta. O imunizante pediátrico da Pfizer foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 16 de dezembro. Desde então, o presidente Jair Bolsonaro criticou a medida e mostrou-se contra a vacinação infantil.

Na quarta-feira 12, o governo de São Paulo anunciou que pais e responsáveis já podem realizar um pré-cadastro de crianças de cinco a onze anos para agilizar a imunização quando a campanha, de fato, começar. A cidade do Rio de Janeiro deve iniciar a inoculação na próxima segunda-feira, 17.

No início da semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a Pfizer vai antecipar a entrega de 600.000 doses do fármaco. Desta forma, devem chegar ao país 4,3 milhões de unidades e não mais 3,7 milhões, como estava previsto anteriormente.

Países da Europa e também os Estados Unidos já vacinam o público infantil com o mesmo imunizante. No Brasil, mais de 300 crianças de cinco a onze anos morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia.