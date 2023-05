Ministério da Saúde descarta gripe aviária em trabalhadores no ES

O Ministério da Saúde eliminou a possibilidade de infecção por gripe aviária em funcionários do Parque da Fazendinha, no Espírito Santo, onde foi encontrada uma ave doente. Em nota à imprensa, a pasta disse que, dos 33 trabalhadores, apenas um estava em observação como caso suspeito para a doença, por apresentar sintomas gripais ao longo da semana.

O resultado divulgado pelo ministério neste sábado, 20, mostra que o caso suspeito foi negativo para todos os alvos testados – ou seja, foi descartado para Influenza Aviária (H5N1). Das outras 32 amostras, 30 foram negativas para todos os alvos testados e 2 testaram positivo para vírus que já estavam em circulação (Influenza A e Influenza B).

Ainda segundo a nota, além do caso suspeito e descartado no Parque Fazendinha, outros três pacientes sintomáticos foram notificados no estado, sendo que um deles já foi descartado. Os outros dois tiveram amostras coletadas e aguardam resultado. Segundo protocolo de vigilância, os pacientes foram isolados e estão sendo monitorados pelas equipes de saúde.

“As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, após encaminhamento do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Espírito Santo”, diz a nota. “O Ministério da Saúde orientou busca ativa para investigação de todas as pessoas que tiveram contato com os animais.”

Durante a semana, o Ministério da Saúde vinha investigando os casos suspeitos de infecção pela gripe aviária H5N1, no Espírito Santo. Segundo a pasta, 26 aves do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhas (Ipram) tiveram de ser sacrificadas como medida preventiva. Outras quatro aves, da espécie trinta-réis de bando, apresentaram sintomas da doença e estão sendo monitoradas.

No dia 17, a Sesa anunciou que monitorava 33 pessoas que poderiam ter sido expostas ao vírus por contato com aves infectadas e que uma apresentou sintomas gripais leves. Os casos suspeitos foram identificados na capital, Vitória, em funcionários do Parque Fazendinha, unidade municipal com 23 mil metros quadrados.

No dia 15, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) emitiu alerta sobre os primeiros casos detectados no Brasil da Influenza aviária H5N1 em três aves silvestres no litoral do estado. Os quatro novos possíveis casos registrados em aves foram encontrados nos municípios de Nova Venécia, Itapemirim, Linhares e Vitória.

Pior surto de H5N1

Em fevereiro, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou sobre os riscos de uma epidemia de gripe aviária diante do pior surto da doença desde os anos 1990. Entre outubro de 2021 e o mês passado, foram contabilizados mais de 42 milhões de casos da doença em aves, causando 15 milhões de mortes. Outros 193 milhões de animais tiveram de ser sacrificados. No final de março, foi confirmado o primeiro caso da infecção em um ser humano no Chile.

Até o momento, não há episódios conhecidos de transmissão de humano para humano. Mesmo assim, o tema preocupa a comunidade científica, pois as vacinas atuais contra a gripe protegem apenas contra as cepas H1N1 e H3N2 da Influenza. Além disso, existe a possibilidade de adaptação do vírus, algo que faz parte da natureza desses microrganismos, ou ocorrer um surto desencadeado pelo alto número de casos entre aves de criação e o contato frequente de humanos com os animais.