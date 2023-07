Medicamento alcança marca de 26,6% de emagrecimento em novo estudo

A farmacêutica Eli Lilly divulgou nesta quinta-feira, 27, que o medicamento tirzepatida, de nome comercial Mounjaro, levou à perda de peso em pacientes obesos de 26,6% em análise de longo prazo, de 84 semanas, de acordo com os resultados de novos estudos. O índice de emagrecimento médio total já se aproxima aos desfechos da cirurgia bariátrica, procedimento que pode levar à redução de 30% do peso corporal. O remédio foi aprovado para pacientes com diabetes tipo 2 nos Estados Unidos no ano passado e está em processo de avaliação para aprovação, também para a doença, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em dois estudos de fase 3 divulgados simultaneamente pela empresa, o fármaco foi testado em pacientes com obesidade ou sobrepeso com comorbidades relacionadas ao peso, mas sem diabetes tipo 2. Nos ensaios, que duraram 84 e 88 semanas, a perda de peso média total foi de 26,6% e 26%, respectivamente, em comparação com placebo. Além do medicamento, os voluntários adotaram mudanças no estilo de vida.

“Os resultados mostraram o maior nível de perda de peso observado no programa Surmount (conjunto de estudos com a droga) até o momento”, disse, em nota, Jeff Emmick, vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos da Eli Lilly. “As descobertas reforçam que a obesidade deve ser considerada como outras doenças crônicas em que a terapia crônica pode ser necessária para manter os benefícios do tratamento.”

Segundo a farmacêutica, os eventos adversos mais relatados foram de natureza gastrointestinal e com gravidade leve a moderada. Um dos ensaios, o Surmount-3, será apresentado em outubro na conferência ObesityWeek, em outubro, e os dados ainda serão enviados para publicação em revista científica com revisão por pares.

O remédio faz parte de uma nova geração de medicamentos para o tratamento de diabetes tipo 2 que atuam em receptores de hormônios produzidos pelos intestinos, responsáveis pela sensação de saciedade, e demonstraram potencial para levar à perda de peso em pacientes obesos. As drogas agem ainda no metabolismo da glicose e no controle energético no corpo. No caso da tirzepatida, a ação ocorre nos receptores dos hormônios GLP-1 e GIP.

Veja como o medicamento leva ao emagrecimento:

