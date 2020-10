Jeff Bridges, ator vencedor do Oscar, revela que está com câncer

20 out 2020, 12h46

Por Da Redação - 20 out 2020, 12h46

O ator americano Jeff Bridges, de 70 anos, anunciou na segunda-feira, 19, que foi diagnosticado com linfoma, mas não revelou o tipo de tumor. Ele afirmou que já iniciou o tratamento e garantiu que os médicos estão otimistas em relação a sua recuperação.

“Fui diagnosticado com um linfoma. Embora seja uma doença grave, me sinto sortudo de ter uma grande equipe de médicos e o prognóstico é bom. Estou profundamente agradecido pelo amor e apoio de minha família e amigos. Obrigado por suas orações e bons votos. E, agora que tenho sua atenção, por favor lembrem de votar”, escreveu Bridges no Twitter, em referência às eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 3 de novembro.

Bridges é um dos atores mais famosos e consistentes de Hollywood. Com mais de seis décadas de experiência e tendo atuado em 91 obras, Bridges tem sete indicações ao Oscar e ganhou uma estatueta de melhor ator por Coração Louco (2009), no qual mostrou seus dons musicais ao interpretar um cantor alcoólatra que tenta voltar a fazer sucesso.

Linfoma

O linfoma é um tipo de câncer do sistema linfático, que é parte do organismo que mantém o equilíbrio dos fluidos no corpo. E, embora existam mais de 90 tipos de linfoma, eles são divididos em duas grandes “classes”: linfoma de Hodgkin (LH) e linfoma não-Hodgkin (LNH).

A diferenciação fica por conta das células afetadas e da forma como elas se espalham pelo corpo. O linfoma de Hodgkin se espalha de forma ordenada, de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos. Já o linfoma não-Hodgkin, se espalha de de maneira desordenada.