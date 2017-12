Homem morre dormindo após comer feijoada, no interior de SP

No último sábado, um homem de 49 anos sofreu um infarto durante o sono após o almoço em São Carlos, interior do estado de São Paulo. Segundo os familiares da vítima, ele havia comido três pratos de feijoada logo antes de dormir.

Infarto

De acordo com informações do jornal local A Cidade ON, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado quando a vítima não respondeu aos chamados da família.

Os paramédicos informaram que “foi constatado que o homem teria sofrido um infarto devido à sua condição física associada à quantidade de alimento ingerida“. Segundo o SAMU, vestígios de alimentos foram encontrados em sua boca. A equipe realizou tentativas de reanimar a vítima, mas sem sucesso. Não foram divulgadas outras informações.

Comer antes de dormir

De acordo com pesquisadores da Universidade de Dokuz, na Turquia, fazer refeições pesadas antes de dormir pode causar efeitos adversos, como refluxo, aumento da pressão arterial e obesidade (quando a prática se torna um hábito). Além disso, comer muito antes de praticar exercícios também pode gerar mal-estar, como suor frio, tontura, vômito e desmaio.