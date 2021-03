Governo permite aplicação de 5 milhões de vacinas destinadas para 2ª dose

O Ministério da Saúde decidiu mudar a recomendação feita no Plano Nacional de Imunização neste domingo, 21, e liberou a aplicação imediata de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em pessoas que ainda não foram atendidas. O contingente estava sendo guardado para garantir a segunda dose de quem já foi contemplado.

A decisão foi tomada para acelerar o processo de imunização da população. “Nesta etapa de distribuição, as doses produzidas pelo Instituto Butantan deverão ser usadas pelos estados como primeira dose, na totalidade. A recomendação vem após a garantia da estabilidade de entregas semanais das remessas de vacinas com produção nacional e matéria-prima (IFA) importada. Essa estratégia possibilitará a aceleração da vacinação dos grupos prioritários no Brasil e redução dos casos graves de Covid-19”, diz o comunicado do governo.

O Ministério da Saúde espera cobrir a quantidade com um novo lote com mais de 5 milhões de doses que deve chegar ainda neste domingo, de acordo com o comunicado disponibilizado pelo governo. Ainda expectativa é de receber e distribuir para os 26 estados e o Distrito Federal imediatamente. O governo espera atender 100% de moradores de comunidades ribeirinhas e 63% das populações em comunidades quilombolas com o novo lote.

As 5 milhões de novas vacinas são formadas por uma parcela de pouco mais de um milhão de uma remessa da AstraZeneca/Oxford, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além de quase 4 milhões de doses da CoronaVac, desenvolvidas pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac.

Ainda neste domingo, o governo receberá a primeira remessa de vacinas obtidas por meio do consórcio global Covax Facility. A chegada de pouco mais de 1 milhão de doses está prevista para às 18 horas, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O Ministério da Saúde estima a entrega de 30 milhões de doses até o final do mês de março.