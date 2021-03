Brasil recebe primeiras vacinas do consórcio Covax-Facility neste domingo

O Brasil recebe neste domingo, 21, o primeiro lote de vacinas contra Covid-19 provenientes do consórcio Covax-Facility. Serão 1.022.400 doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca que chegarão ao país por volta das 18h no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A chegada do fármaco foi confirmada pela representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Galiano.

Galiano enviou na sexta-feira 19 uma carta endereçada ao Ministério da Saúde. “É com satisfação que informamos que o primeiro embarque, referente a 1.022.400 doses da vacina contra Covid-19, adquiridas através do mecanismo Covax, chegará ao Brasil no dia 21 de março de 2021”, disse ela, na carta.

No comunicado à pasta, a representante da Opas/OMS no Brasil também acrescentou que 90% das doses têm vencimento em 31 de maio de 2021 e as demais 10% em 30 abril de 2021. A Covax-Facility é uma aliança internacional da Organização Mundial de Saúde (OMS) que tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a covid-19. Trata-se de um consórcio internacional com o objetivo de garantir acesso igualitário à imunização.

De acordo com o comunicado do consórcio, a projeção é que sejam enviadas 330 milhões de doses das vacinas da Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca na primeira metade de 2021 para 145 países integrantes da aliança, que reúne mais de 150 nações. O Brasil deve receber 8 milhões de unidades até maio.

(com Agência Brasil)