Fiocruz confirma chegada de 2 milhões de vacinas na terça-feira

A Fiocruz confirmou neste domingo, 21, a chegada de mais 2 milhões de doses do imunizante de Oxford-AstraZeneca. Como na primeira entrega, as vacinas, importadas do Instituto Serum, na Índia, estarão prontas para aplicação.

Os imunizantes iniciarão a viagem em direção ao Brasil na segunda-feira, 22, em um voo que vai decolar de Mumbai, na Índia, e devem chegar a São Paulo na manhã de terça-feira, 23. Assim que desembarcarem no Brasil, as doses serão encaminhadas a Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro, onde serão rotuladas antes de serem entregues ao Ministério da Saúde.

A Fundação Oswaldo Cruz tem em suas dependências insumo suficiente para preparar 2,8 milhões de doses, que devem ser entregues em março. No dia 27 de fevereiro, está prevista a chegada de mais dois lotes de IFA, com o equivalente de insumo para produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina. A Fiocruz prevê entregar ao Programa Nacional de Imunizações 15 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca até o fim de março, e aumentar o ritmo de produção a partir de abril.

Com Agência Brasil