Estudo revela que, sim, elas preferem os mais fortes

Uma nova pesquisa publicada no periódico científico Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, mostrou que, sim, as mulheres consideram os homens que exibem mais músculos mais atraentes.

A pesquisa

Pesquisadores da Universidade Griffith, na Austrália, e da Universidade do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, mostraram diversas fotos de torsos masculinos sem o rosto à mostra, entre eles homens mais fortes e mais magros, para 160 mulheres heterossexuais e as pediram para selecionar quais elas preferiam. O resultado foi unânime: todas elas escolheram os homens mais musculosos da lista.

Na pesquisa, os cientistas exibiram um conjunto de fotografias de estudantes universitários mais magros e outro conjunto, de homens que malhavam entre três a cinco vezes por semana. Além disso, todos os participantes passaram por um teste de força.

“Nós não ficamos surpresos com o fato de as mulheres acharem os homens fisicamente fortes mais atraentes. O que nos surpreendeu foi o quão poderoso era esse efeito”, disse Aaron Sell, que liderou o trabalho, ao jornal on-line britânico The Guardian. “Na nossa pesquisa, nem uma única mulher preferiu corpos masculinos mais fracos ou com traços mais femininos.”

Não há limite

A descoberta, segundo os pesquisadores, derruba uma forte teoria no campo de estudos sobre as forças de atração masculina, que indica que há uma preferência por homens que aparentam serem mais fortes, mas que existe um limite, quando o excesso se torna pouco convidativo.

“A teoria é que, ancestralmente, existe um benefício em termos de capacidade de adquirir recursos, proteção de descendentes, caça e assim por diante. Mas isso até certo ponto, pois o excesso de força dominante pode ser associado ao controle coercitivo e à agressividade”, explicou Aaron Lukaszewski, psicólogo envolvido no estudo.

Estudos anteriores

No entanto, se os estudos anteriores mostraram que existe certo limite na quantidade de músculos relativa à preferência feminina, isso não era demonstrado pela opinião das mulheres em si, mas sim pelos métodos de pesquisa utilizados, segundo os pesquisadores.

“A maioria dos estudos foi feito usando desenhos, que mostraram criaturas grotescas – como o Hulk, por exemplo –, que estão além da fronteira do considerado natural”, disse Lukaszewski.

Mais atraentes

A força dos homens, obtidas pelo teste, foi, de longe, o maior preditivo para a classificação – representando 70% da diferença de pontuação em comparação aos homens menos fortes. A altura também deu aos homens alguns pontos percentuais positivos, enquanto o excesso de peso incorreu em alguns pontos negativos.

“Nossos resultados sugerem que, mesmo que você esteja um pouco acima do peso, parecer mais forte pode amortecer isso. Basicamente, não tem problema ser um cara gordinho, mas que aparente ser forte, o que pode ser um conforto para muitos.”

No entanto, o novo estudo destacou uma possível desvantagem em relação aos homens fisicamente mais fortes: eles podem ser mais capazes de investir recursos para a família, mas menos dispostos a fazê-lo comparados aos homens mais fracos.

Os próximos passos da pesquisa, de acordo com a equipe, será a atratividade em relação aos feições masculinas, cujos resultados diferem dos estudos sobre a atração relacionada à força física. De acordo com os estudos sobre o tema, diferente do recente estudo, as mulheres dão maior preferência aos homens com traços mais femininos.