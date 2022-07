Estudo diz se atletas de fim de semana são protegidos por exercícios

Será que os “atletas de fim de semana” conseguem ter algum benefício do exercício sem regularidade? Um estudo recém-publicado no periódico Jama Internal Medicine apontou que as atividades uma a duas vezes por semana oferecem proteção contra mortalidade em relação a quem é sedentário. E mais: os resultados são semelhantes aos alcançados pelas pessoas que realizam 150 minutos de atividades moderadas ou vigorosas por semana. Ou seja, as atividades podem ser distribuídas ao longo da semana ou a prática pode se concentrar nos finais de semana.

É importante destacar que o alvo da investigação dos pesquisadores foi a mortalidade por doenças cardiovasculares, câncer e outras causas. O estudo analisou dados de 350,9 mil voluntários dos Estados Unidos relatados para a US National Health Interview Survey no período de 1997 a 2013. As informações foram vinculadas ao National Death Index até 31 de dezembro de 2015 e as análises estatísticas foram feitas em abril deste ano.

Em sua conclusão, o grupo de pesquisadores – de países como Brasil, Noruega, Reino Unido, Espanha e China – afirma que tanto os atletas de fim de semana quanto os indivíduos ativos “apresentam taxas de mortalidade por todas as causas e causas específicas mais baixas do que indivíduos inativos”.

Primeiro autor do estudo, Mauricio dos Santos, mestre em Neurociência e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) e doutorando em Epidemiologia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), afirmou, em entrevista ao Jornal da USP, que a investigação abre caminhos para futuras pesquisas sobre o tema. “É claro que não é um único estudo que vai responder em definitivo à pergunta se a frequência do exercício interfere na taxa de mortalidade. Mas o trabalho traz dados onde ainda existe uma lacuna.”

Continua após a publicidade