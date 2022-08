Estudo aponta prazo seguro para encerrar o isolamento pós-Covid

Após quanto tempo é seguro encerrar o isolamento depois dos primeiros sintomas de Covid-19? O prazo tem variado de acordo com o país. No Reino Unido, é de cinco dias. No Brasil, em janeiro, passou de dez para sete dias, contanto que o paciente não apresente sintomas nem tenha tomando antitérmico há, ao menos, 24 horas. Estes intervalos podem ser insuficientes, segundo um estudo do Imperial College London que apontou que dois terços dos pacientes ainda eram capazes de infectar outras pessoas cinco dias após início dos sintomas e um quarto ainda podia transmitir o vírus depois de sete dias.

O achado, considerado a primeira evidência de mundo real sobre o tema, foi publicado no periódico The Lancet Respiratory Medicine na última quinta-feira, 18. No estudo, foram analisados 57 pacientes submetidos a testes diários para o acompanhamento da quantidade de vírus que estava se espalhando durante a infecção.

“Se uma pessoa continuar com resultado positivo no sexto dia ou além, ou não tiver acesso aos testes, achamos que ela deve permanecer isolada até que tenha dois dias consecutivos com resultados negativos nos testes”, afirmou, em comunicado da universidade, Ajit Lalvani professor do Instituto Nacional do Coração e Pulmão e um dos autores do estudo. Segundo Lalvani, o isolamento pode ser finalizado sem testes após o décimo dia, quando não há evidências de que a pessoa ainda é capaz de transmitir o vírus causador da Covid-19.

Os dados do estudo são de pessoas infectadas no período de setembro de 2020 a março de 2021 e de maio a outubro de 2021. Segundo os cientistas, somente 25 dos 57 voluntários completaram o esquema inicial com duas doses da vacina. Embora os pesquisadores tenham dados preliminares de que o grau de infecciosidade cai mais rápido entre vacinados, ainda é necessário estudar mais o tema. Dessa forma, a recomendação para encerrar o isolamento após testar negativo é indicada também para quem foi imunizado.

