Doria anuncia novo hospital de campanha em São Paulo

O governador do estado de São Paulo João Doria anunciou nesta terça-feira, 7, um novo hospital de campanha na cidade de São Paulo. A unidade será construída no complexo do Ibirapuera e terá capacidade total de 268 leitos, dos quais 240 são de baixa complexidade e 28 leitos de estabilização. A expectativa é que o hospital esteja em operação a partir de 1º de maio e contará com 800 profissionais de saúde.

Esse é o terceiro hospital de campanha construído na cidade de São Paulo. Na segunda-feira, 6, foi inaugurado o primeiro deles, no Estádio do Pacaembu, que conta com 200 leitos. No dia 15 de abril será inaugurado o hospital construído no Anhembi, que contará com 1.800 leitos. De acordo com o governador, os leitos adicionais de baixa complexidade são fundamentais para liberar as unidades de saúde aos atendimentos da alta complexidade, destinados aos casos mais graves de coronavírus.

De acordo com David Uip, coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus em SP, embora o hospital seja de baixa complexidade, sua estrutura tem capacidade para oferecer suporte de vida a pacientes que tenham um agravo do quadro de Covid-19 durante a internação.

O estado de São Paulo é o mais afetado pela epidemia de coronavírus. São 4.861 casos, dos quais 733 pacientes estão internados em leitos simples e outros 700 em unidades de terapia intensiva (UTI). Até esta terça-feira, 7, foram confirmados 304 óbitos.