Dieta de 800 calorias pode reverter o diabetes, mostra estudo

Uma dieta radical mostrou ser eficaz no tratamento do diabetes tipo 2, mesmo entre pacientes com mais de seis anos de diagnóstico, conforme mostrou um novo estudo publicado no prestigiado periódico científico The Lancet.

Pesquisadores da Universidade de Glasgow e Universidade de Newcastle, ambas no Reino Unido, mostraram que o diabetes tipo 2 pode ser revertido com a perda de peso, fazendo com que o paciente não precise mais tomar medicamentos, além de ficar livre dos sintomas e complicações. No estudo, apresentado na última edição do Congresso da Federação Internacional de Diabetes, nove em cada 10 pessoas perderam 15 kg e tiveram remissão completa da doença.

De acordo com os resultados da pesquisa, depois de um ano seguindo uma dieta líquida de baixa caloria, os participantes perderam, em média, 10 kg e cerca de 50% entraram em estado não-diabético.

“Essa descoberta pode revolucionar a forma como o diabetes é tratado. Nossa abordagem tem como base a causa subjacente da condição (sobrepeso), para que possamos direcionar o tratamento de forma efetiva”, disse Roy Taylor, líder da pesquisa, ao jornal on-line britânico The Guardian.

“Perder peso substancialmente resulta em menos gordura no fígado e no pâncreas, permitindo que esses órgãos retornem às suas funções. A perda de peso, então, não está apenas relacionada à redução dos sintomas, mas também às chances de cura.”

A dieta

No estudo, 298 adultos, entre 20 e 65 anos, que tinham sido diagnosticados com o diabetes tipo 2 nos seis anos anteriores, foram divididos em dois grupos: um que seguiu a dieta, durante cinco meses, e outro que recebeu o tratamento convencional. Apenas 4% dos voluntários do grupo controle (tramamento convencional) atingiram a remissão completa.

A dieta consistia em quatro refeições diárias, compostas por preparados de vitaminas e sopas limitadas a 853 calorias por dia. Durante um período de três a cinco meses, os participantes seguiram essa dieta, que foi, aos poucos (durante cerca de duas a oito semanas), inserindo alimentos sólidos.

Segundo os pesquisadores, os voluntários receberam apoio e foram encorajados a praticar exercícios e fazer terapia cognitivo-comportamental durante o processo.

Outros tratamentos

Conforme as diretrizes internacionais, o diabetes deve ser controlado com a redução dos níveis de açúcar no sangue através da dieta e de medicamentos. A dieta e o estilo de vida saudável são abordagens que entram como uma associação ao tratamento.

“Em contraste com outras abordagens, nos concentramos na necessidade de manutenção a longo prazo da perda de peso, através da dieta e do exercício, e incentivamos a flexibilidade para otimizar os resultados individuais”, disse ao The Guardian Michael Lean, coautor da pesquisa.

“Uma grande diferença em relação a outros estudos é que aconselhamos um período de perda de peso na dieta sem o aumento na atividade física, mas em um acompanhamento a longo prazo o exercício diário é importante. A cirurgia bariátrica também pode levar à remissão de diabetes, mas é mais dispendiosa e arriscada, e só está disponível para um pequeno número de pacientes”, concluiu Taylor.

Diabetes

Diabetes tipo 2 geralmente é tratada com medicação e a adoção de um estilo de vida mais saudável. No mundo, o número de casos de diabetes tem aumentado nos últimos anos – o número de novos diagnósticos quadruplicou em 35 anos, passando de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014 –, o que pode estar relacionado ao aumento da obesidade.

O excesso de gordura abdominal é um dos principais fatores associados à redução da funcionalidade do fígado e do pâncreas. Se não tratada, a doença pode levar a complicações graves, como cegueira, amputação dos pés, doenças cardíacas e renais.