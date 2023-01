Descubra como a intensidade de exercícios físicos pode favorecer o sono

Que a quantidade adequada de sono de boa qualidade é essencial para o bem-estar físico e emocional dos seres humanos, já sabemos. Também que o bom sono ajuda a melhorar os sintomas de algumas doenças tais como distúrbios cardiovasculares e metabólicos, doenças mentais e demência. Por outro lado, os distúrbios do sono, como a insônia, narcolepsia e sonolência excessiva, podem levar a sérios problemas de saúde, algo bastante prevalente em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 70 milhões de adultos sofrem de distúrbios do sono. Já uma meta-análise de 17 estudos publicada recentemente sugere que, na China, a insônia acomete 15% da população.

Para entender melhor os fatores que promovem um sono de boa qualidade, uma equipe de pesquisadores do Japão, Canadá e Tailândia, liderada pelo professor Javad Koohsari, da Escola de Ciência do Conhecimento do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia do Japão (JAIST), investigou a relação entre comportamento sedentário, atividade física e qualidade do sono em adultos japoneses entre 40 e 64 anos de idade, em um estudo publicado recentemente na Scientific Reports.

“Substituímos 60 minutos de comportamento sedentário ou atividade física de intensidade leve por atividade física moderada a vigorosa nas programações dos participantes”, diz Koohsari. Por sete dias seguidos, os participantes foram monitorados em seus exercícios físicos e responderam um questionário para avaliar a qualidade do sono e repouso.

A substituição do comportamento sedentário por exercícios moderados a intensos de fato melhorou a qualidade do sono. Curiosamente, essa associação foi encontrada apenas em mulheres, o que vai de encontro aos relatórios que lançaram luz sobre as diferenças de gênero nos distúrbios do sono. No entanto, mais estudos são necessários para entender o porquê essas diferenças ocorrem.

Este estudo, porém, contribui para o conjunto de pesquisas existentes que fornecem evidências empíricas da importância da atividade física na promoção de um sono de boa qualidade. E portanto, servirá como uma plataforma útil para pesquisas futuras sobre a prevenção de distúrbios relacionados ao sono.

Continua após a publicidade