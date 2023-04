De ingredientes a sabores: as tendências na indústria de alimentos em 2023

Alimentos de origem vegetal, com apelo saudável e gostinho de ervas, especiarias ou frutas mais exóticas estão entre as tendências que devem dominar a indústria alimentícia e as preferências dos brasileiros na próxima temporada. É o que revela o relatório Taste & Nutrition Charts de 2023, elaborado pela multinacional de ingredientes e inovações nutricionais Kerry.

O estudo, que reúne insigths sobre matérias-primas, sabores e alegações de benefícios em alta, é baseado numa extensa análise de lançamentos de produtos, demandas de ingredientes e pesquisas com consumidores nos últimos anos.

No Brasil e na América Latina, alimentos veganos e plant-based se consagram como a principal tendência do mercado. Outro fenômeno que se consolida é a busca de produtos mais naturais e com menos conservantes. O relatório confirma que a preocupação com a saúde e o meio ambiente estão no radar dos consumidores.

No quesito “alegações nutricionais”, a pesquisa mostra que opções sem aditivos, com mais proteína e menos gordura permaneceram no topo nos últimos cinco anos. Mas foram os produtos de origem vegetal, com menos açúcar e mais fibras que ganharam os holofotes recentemente.

No horizonte, o documento destaca que também devem se popularizar bebidas e alimentos que prometem dar energia extra, melhorar a imunidade e oferecer propriedade probiótica.

De acordo com Fernanda Fontolan, gerente de marketing da Kerry para a América Latina, a pesquisa reforça a aspiração de se ter uma alimentação mais saudável e sustentável ao redor do mundo. E destaca o crescimento no Brasil da categoria de bebidas com foco em imunidade e fontes de fibras e ômega-3.

Entre os ingredientes específicos que avançam nas gôndolas, sobressaem tanto aqueles com apelo sensorial e visual como funcional. Temperos como sal do Himalaia e especiarias como cravo, cúrcuma, pimenta-preta e urucum estão entre eles.

Sabores na boca do povo

Gosto não se discute, mas, como mostra o relatório, há, sim, uma lista de sabores prediletos no mercado. No departamento dos doces, chocolates e frutas clássicas mantêm espaço cativo, porém gostinhos exóticos pedem passagem.

Entre os sabores emergentes, entram frutos regionais como cupuaçu e graviola, drinques como caipirinha e sobremesas populares, caso de banoffee e torta de limão.

No setor de salgados e snacks, queijo, presunto e bacon não estão mais sozinhos. As ervas e temperos menos usuais vêm com tudo — alecrim, alho poró, molho pesto, wasabi e pimenta chipotle estão entre os que mais cresceram no último ano.

E, no segmento das bebidas, ingredientes e combinações menos convencionais conquistam a parada. Fora as frutas, camomila, chá branco, jasmim, lavanda e coentro estão entre os sabores em alta. O que remete a outro comportamento cada vez mais frequente entre os consumidores: a busca por produtos que também tragam sensação de paz e bem-estar.

