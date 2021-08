Covid: Brasil está em cenário de queda nas médias móveis de casos e mortes

Depois de 15 dias, o Brasil voltou a apresentar um cenário de queda tanto na média móvel de casos, quanto na média móvel de mortes por Covid-19. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 26, e aplicados no levantamento de VEJA mostram que, em relação há duas semanas atrás, houve uma queda superior a 15% nos dois índices. Os especialistas indicam um declínio desta magnitude coloca o país em um cenário de queda consistente na pandemia.

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda. Houve uma diminuição de 16,5% na média móvel de casos e 20,4% na média móvel de mortes na comparação dos números de hoje com os de duas quintas-feiras atrás. É a primeira vez que os dois índices registram essa queda desde o último dia 12.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 31.024 novos diagnósticos positivos e 920 novas vítimas da Covid-19. Ao todo, são 20.676.561 contaminados e 577.565 óbitos no território nacional durante toda a pandemia.

Os índices em queda não são garantia, contudo, de que o Brasil está começando a vencer a pandemia da Covid-19. Cientistas e infectologistas observam com cuidado o avanço da variante delta a partir do estado do Rio de Janeiro. Por ser uma das principais cidades do país, há uma preocupação com uma nova onda de infecções, que pode resultar em uma alta nos casos e nas mortes por Covid-19 nas próximas semanas.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: